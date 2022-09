Statale 16, un concorso di idee per il ponte sulla pista ciclabile

Un concorso di idee per progettare il ponte che collegherà via Grasceta a via Raffaele Paolucci attraversando la Statale 16.

E’ il percorso che ha avviato l’Amministrazione comunale di San Salvo dando il via alla procedura telematica del concorso di progettazione per il miglioramento della pista ciclo-pedonale per l’attraversamento rialzato dell’Adriatica e la realizzazione di un sistema bike sharing per la mobilità sostenibile e la riqualificazione delle aree per le attività turistico-ricreative-ricettive nell’ambito dell’obiettivo di ”sviluppo armonico del territorio anche dal punto di vista infrastrutturale, sviluppo turistico, ricerca e innovazione sociale”.

“Il termine per la presentazione delle offerte – annuncia il sindaco Emanuela De Nicolis – scadrà il prossimo 20 settembre. Questo bando, finanziato per oltre 72mila euro, ci consentirà di ottenere idee progettuali da tutta Italia. Avremo così modo di scegliere l’idea più originale e più bella e non un semplice sovrappasso stradale considerando che di fatto diventerà la porta d’ingresso a nord nel nostro territorio comunale”.

Il Comune di San Salvo ha partecipato, domanda presentata nella scorsa legislatura dal sindaco Magnacca, al bando del “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale” presso l’Agenzia per la coesione territoriale finalizzato al rilancio e all’accelerazione del processo di progettazione nei comuni nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria. Il Comune di San Salvo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha ottenuto un contributo di 72mila 145,26 euro.

L’assessore ai Lavori Pubblici Eugenio Spadano evidenzia che al vincitore del concorso spetterà un premio lordo come diritto d’autore di 15.288,86 euro oltre alla possibilità eventualmente di vedersi affidare la realizzazione della progettazione definitiva e il coordinamento della fase di sicurezza, mentre al secondo classificato andranno 3.652,01 euro.

Il costo complessivo stimato per la realizzazione delle opere è pari a 2 milioni di euro. Per qualsiasi informazione rivolgersi al responsabile dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, ing. Franco Masciulli.