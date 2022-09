Rifacimento asfalti, lavori a San Salvo Marina

Sono ripresi i lavori sulla Strada Provinciale 201 in località San Salvo Marina, nei pressi della Rsa San Vitale.

"Questi lavori - sottolinea il presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna - in particolare riguardano circa 650 metri della provinciale 201 con rifacimento del manto stradale e nuova segnaletica, un intervento atteso da tanto che finalmente viene portato a termine per migliorare la viabilità di quel tratto che come vedete dalle foto aveva bisogno di una riqualificazione.

E' uno dei lavori che come Provincia di Chieti - conclude Menna - abbiamo potuto realizzare grazie al Masterplan Regione Abruzzo dedicato al distretto 5 Provincia di Chieti Medio-Alto Vastese".