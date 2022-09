Giovedì pomeriggio l'ultimo saluto a Nicola Buongarzone

Saranno celebrati nel pomeriggio di giovedì 15 settembre, alle ore 15, nella Cattedrale di San Giuseppe al centro di Vasto, i funerali di Nicola Buongarzone.

L'uomo, 46 anni, sposato e padre di due figli, ha perso la vita lunedì mattina nell'incidente tra lo scooter da lui condotto ed un trattore agricolo che trasportava uva avvenuto in località San Lorenzo.

In tanti, in questi ultimi due giorni, si sono stretti all'immenso dolore dei familiari, sconvolti da un tale drammatico evento. Nicola Buongarzone, dipendente di un'azienda di trasporti, era conosciuto in zona anche per aver operato, in passato, nel settore della ristorazione ed era attivamente impegnato nella realtà del volontariato territoriale collaborando con la Croce Rossa.