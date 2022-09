Sull'approvazione del programma l'opposizione ha chiesto un rinvio al limite dell'assurdo

Il Consiglio Comunale che si è tenuto ieri pomeriggio ha dato la riprova di trovarci dinanzi ad una opposizione scriteriata, senza alcun senso di costruttivismo politico.

In merito agli interventi sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico amministrativo 2022-2027, come ha giustamente sottolineato il nostro capogruppo in Consiglio Comunale, eventuali osservazioni o emendamenti sarebbero stati ben accettati e valutati da questa amministrazione, invece, nulla è pervenuto.

Fin troppo esilarante definirsi opposizione vigile, attenta, costruttiva e, soprattutto, competente se poi, allo stato dei fatti, si pongono in essere azioni in senso contrario.

Sull'approvazione del programma triennale LL.PP. 2022-2024, l'opposizione ha chiesto un rinvio al limite dell'assurdo, rinvio che avrebbe impedito al Comune di San Salvo di partecipare a bandi per la progettazione e realizzazione di opere pubbliche.

Noi sappiamo che la richiesta di rinvio aveva un fine specifico: far prevalere gli interessi di parte rispetto all'interesse pubblico e questa amministrazione non lo permetterà mai.