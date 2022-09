"Fare squadra" per le necessitÃ  strutturali del territorio

Raccogliendo ben volentieri l'invito del presidente della Camera di Commercio di Chieti - Pescara comm. Gennaro Strever, il sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis ha partecipato a Pescara al convegno, ospitato nella sala Camplone, nel corso del quale è stato presentato il libro bianco sulle priorità infrastrutturali dell'Abruzzo e le opere indifferibili per il sistema economico abruzzese.

"In particolare è stato ribadito - commenta il sindaco De Nicolis - il ruolo strategico del porto di Vasto come elemento fondamentale per aumentare l'attrattività per il nostro territorio e per lintera regione Abruzzo. È stata posta la questione del completamento del raddoppio ferroviario nelle tratte Ortona - Casalbordino e Vasto - San Salvo e il conseguente collegamento con il porto di Vasto. Tra le priorità è stata ribadita la necessità del potenziamento del porto di Vasto, tra l'altro divenuto di rilevanza nazionale, e della variante sulla statale 16 nel tratto Vasto - San Salvo.

Dobbiamo fare squadra nella consapevolezza dell'importanza del territorio del Vastese nella geopolitica regionale, anche in funzione del corridoio Adriatico, con il raddoppio della fondovalle Trigno dotandoci di infrastrutture necessarie per sostenere e favorire lo sviluppo economico-industriale Tematiche sulle quali siamo tutti chiamati a lavorare", conclude il sindaco De Nicolis.