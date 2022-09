(H)-open week prevenzione malattie cardiovascolari, gli specialisti dialogano con gli utenti

La Asl Lanciano Vasto Chieti partecipa all’(H)-open week di Fondazione Onda per la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari nella settimana dal 26 settembre al 2 ottobre 2022, in occasione della Giornata mondiale del cuore.



L’attenzione è rivolta principalmente alla prevenzione dell’aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari e scompenso cardiaco.



Attraverso gli ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza) nelle aree specialistiche di cardiologia e chirurgia vascolare.



In particolare, mercoledì 28 settembre 2022 dalle ore 14 alle 20 la Cardiologia Utic dell’ospedale di Vasto darà la possibilità di consultare telefonicamente (allo 0873.308440) i cardiologi del reparto, previa prenotazione obbligatoria chiamando lo 0873.308279 o via email a italia.catalano@asl2abruzzo.it .



Sabato 1 ottobre 2022 un medico specialista della Chirurgia vascolare dell’ospedale di Chieti sarà a disposizione dalle ore 8.15 alle 10.15 al numero telefonico 0871.357274 (senza prenotazione) per chiedere informazioni e suggerimenti sull’aneurisma aortico-addominale.



Le patologie



Aneurisma Aortico Addominale. È una patologia silente e insidiosa, ma che può essere facilmente diagnosticata e monitorata nel tempo con un esame semplice, veloce e non invasivo, per prevenire la complicanza più temibile che è la rottura dell’aorta.



Infarto cardiaco. Si verifica quando al cuore arriva un apporto insufficiente di sangue e ossigeno. Rappresenta, dunque, un’emergenza che necessita un tempestivo accesso ospedaliero. Il controllo dei fattori di rischio e il monitoraggio della salute del cuore e dei vasi arteriosi che lo irrorano rappresentano le più efficaci strategie di contrasto.



Patologie valvolari. Sono malattie che colpiscono le valvole del cuore, compromettendone il funzionamento. Oltre alle valvulopatie congenite (presenti alla nascita), esistono e sono assai più comuni le forme acquisite correlate a cause di diversa natura: invecchiamento, infezioni, malattie autoimmuni, patologie cardiovascolari.



Scompenso cardiaco. È una condizione patologica caratterizzata dall’incapacità del cuore di pompare quantità di sangue adeguate alle necessità dell’organismo, con conseguente spossatezza, affanno, carenza di energia e accumulo di liquidi a livello degli arti inferiori, dei polmoni e in altri tessuti. I sintomi non sono sempre evidenti, soprattutto nelle fasi più precoci. Per tale ragione, è importante riconoscere tempestivamente le possibili condizioni di rischio, come ad esempio: ipertensione arteriosa, fibrillazione atriale, diabete, patologie valvolari, infarto cardiaco.