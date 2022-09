Elezioni Politiche 2022, al voto 15.175 sansalvesi

Elezioni politiche di domenica 25 settembre, saranno 15.175 i cittadini di San Salvo iscritti a votare, di cui 7.510 uomini e 7.665 donne.

I 20 seggi resteranno aperti dalle 7.00 alle 23.00 e saranno dislocati in sei plessi scolastici dove verranno sospese le lezioni da sabato 24 a lunedì 26 che riprenderanno regolarmente martedì 27 settembre.

Il sindaco Emanuela De Nicolis comunica che gli elettori dei seggi 11, 12, 13 e 20 dovranno recarsi a votare presso la scuola materna Ripalta accedendo da via Leon Battista Alberti in quanto, come è noto, la scuola elementare Ripalta è stata sottoposta a demolizione per la ricostruzione della nuova sede.

Gli altri seggi sono invece così dislocati: scuola elementare in via De Vito (seggi 1, 2, 3 e 4), scuola media Salvo D’Acquisto via Scopelliti (seggi 5, 6, 7 e 8), scuola materna Sant’Antonio in via Sturzo (seggi 9, 10 e 19), scuola elementare via Verdi (seggi 14, 15 e 16) e scuola elementare Marinelle (17 e 18).

L’assessore ai Servizi Demografici, Stato Civile, Elettorale, Carla Esposito comunica che saranno 75 i nati del 2004 chiamati a votare per la prima volta.

Sarà allestito un apposito seggio speciale Covid: gli elettori per esercitare il diritto di voto a domicilio devono presentare domanda presso l’Ufficio elettorale oppure inviando una pec all'indirizzo di posta elettronica servizidemografici@comunesansalvo.legalmail.it.

Per aggiornamento, rinnovo per esaurimento spazi o rilascio della tessera elettorale è a disposizione l’Ufficio elettorale presso la sede di Piazza Giovanni XXIII.

Nella foto i componenti dell'Ufficio Elettorale