A 100 anni dalla nascita: ricordata la figura dell'On. Vitale Artese

Il 29 settembre 2022 ricorrenza dei 100 anni dalla nascita dell'Onorevole Vitale Artese.

"Lo abbiamo voluto ricordare - dice il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis introducendo l'iincontro ‘Vitale Artese, artefice del progresso di San Salvo’ - nell'aula consiliare con i familiari e con alcuni degli attori principali di quegli anni.

Vitale Artese fu un figlio dei suoi tempi, un ragazzo poco più che ventenne in un paesino che venne travolto dal fronte della seconda guerra mondiale, in un susseguirsi di eventi che non lo videro mai subire, ma attore dei grandi cambiamenti che il nostro territorio si apprestava a vivere.

Crebbe tra le fila della Democrazia Cristiana fino a diventarne guida alla fine degli anni ’50 assurgendo alla carica di sindaco a soli 38 anni per quasi un decennio.

Un decennio di cambiamenti che travolse la nostra cittadina, che si trasformò da piccolo borgo agricolo a centro industriale, con la nascita della Società Italiana Vetro e di tutto il suo indotto.

La classe dirigente di quegli anni si fece carico di quello stravolgimento economico e sociale e ne gestì le dinamiche. Fu allora che nacquero le grandi infrastrutture che ancora oggi ci vedono protagonisti nella crescita del settore logistico nazionale.

Vitale Artese fu membro del Parlamento per tre legislature, guida della Democrazia Cristiana, consigliere regionale.

Se c’è una lezione che potremmo trarre dalla vita di Vitale Artese è il suo coraggio nell’affrontare la vita anziché subirla, sarebbe stato facile, quasi scontato, nel Mezzogiorno del dopoguerra in una Regione d’Italia in cui la pastorizia e l’agricoltura trainavano un'economia di povertà darsi per vinti e far gestire la fortuna del ritrovamento dei giacimenti metaniferi ai soliti noti, invece uomini coraggiosi legati alla propria terra come Vitale Artese, Remo Gaspari, insieme ad un popolo di uomini e donne coraggiosi, si fecero protagonisti della loro storia!

E’ quello stesso scatto di coraggio che noi oggi, in questi tempi bui che siamo chiamati ad affrontare, che dobbiamo trovare, unire le forze anziché acuire le differenze ed agire nel nome del bene comune della nostra comunità!"