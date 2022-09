La questura dispone solo biglietti in prevendita per la trasferta a Francavilla

Dopo un tavolo tecnico con i presidenti, la questura decide di lasciare le porte aperte per la partita che si giocherà domenica 2 ottobre tra Francavilla e San Salvo. Visti però i timori per l’ordine pubblico dovuto alle rivalità tra le fazioni estreme delle tifoserie, la stessa questura, decide che i biglietti a disposizione degli ospiti saranno massimo 80 e che possono essere acquistati solo anticipatamente, e destinati esclusivamente al settore curva. La società San Salvo calcio, dunque, si fa carico di fare la prevendita che sarà disponibile fino alle ore 14 di domani sabato 1 ottobre; per tanto chi fosse interessato può contattare direttamente il Presidente Angelo Torzi al numero telefonico messo a disposizione:

335 5760830 ( il costo del biglietto è di 5€)



Inoltre, ovviamente, si invita tutti i tifosi ad evitare comportamenti, atti e gesti violenti che nulla hanno a che fare con il calcio e con lo sport , e soprattutto che ledono l’immagine della società e dell’intera cittadinanza Sansalvese