L’Orto Sociale della scuola Spataro di Vasto si arricchisce della Street Art con Giovanni Peluso

Si è respirata un’atmosfera speciale in queste settimane di settembre nella Scuola “G. Spataro” Ic1 Vasto con il Progetto Regionale “Il Cortile”, che ha visto l’associazione Ricoclaun capofila, insieme a Avi Alzheimer Vasto, Amici di Zampa, Lory a Colori e Cb San Vitale, coinvolti con il Comprensivo 1 e il Comune di Vasto nella continuazione dell’Orto sociale della legalità, iniziato nella primavera scorsa. Tanti studenti, insieme ai loro docenti, all’orto terapeuta Marina Paolucci e ai volontari hanno messo a dimore tantissime piantine: cipolle, insalata, bieta, cicoria, tanti tipi di cavoli e ortaggi. L’attività sarà completata nelle prossime settimane con la semina di carote, legumi e cereali.

Contemporaneamente il progetto regionale ha attuato una sinergia creativa tra volontari, alunni, docenti e in particolare Giovanni Peluso con un’attività di Street art nei muri esterni della scuola. Il giovane artista pieno di grande talento e grande entusiasmo si è ispirato all'orto per realizzare con la collaborazione dei bambini di tutte le età, dall'infanzia alla primaria, fiori creativi, piante e cuori di varie grandezze, nel muretto all'ingresso della scuola e nel muro vicino all'orto, con un’esplosione di colori. Nella parete vicina al piazzale, oltre a tantissimi fiori, l'artista ha realizzato una pianta rampicante dove è addormentato un bambino. La sua felicità di stare a contatto con la natura è stata evidenziata da tanti cuori colorati.

Il 30 settembre 2022 nella manifestazione di fine attività, il dirigente scolastico del Comprensivo 1, prof.ssa Eufrasia Fonzo e l'assessore alla scuola Anna Bosco hanno sottolineato l'importanza di questo progetto che stimolando la creatività, la solidarietà e la condivisione, ha fatto capire l'importanza di prendersi cura del bene comune, di costruire un senso di comunità, di creare bellezza riscoprendo al tempo stesso il valore della natura.

Rosaria Spagnuolo, docente e presidente della Ricoclaun, che ha coordinato tutto il progetto regionale, ha ringraziato il dirigente scolastico e l'amministrazione comunale per aver creduto in questa attività che ha stabilito una speciale relazione tra volontari, comunità e scuola in un arricchimento reciproco. Ha ringraziato i docenti e gli alunni che si sono lasciati coinvolgere con grande entusiasmo e in particolare l'artista Giovanni Peluso che è riuscito a stabilire un rapporto privilegiato con tutti facendo conoscere la sua arte.

Giovanni Peluso, ha ringraziato tutti per la grande e bellissima opportunità che gli è stata data, per l’entusiasmo che tutti hanno condiviso, per questi semi di bellezza che insieme sono stati espressi. Si è emozionato a conclusione della manifestazione quando i ragazzi delle classi quarte e quinte presenti, hanno cantato “Atlantico”, la sua canzone con cui ha vinto il secondo qualche settimana fa il secondo posto a Sanremo Rock.