Amazon, del territorio l'80 per cento del personale, in maggioranza sansalvese

Procedono le operazioni delle selezioni per il fullfillment center di Amazon mentre le agenzie di reclutamento e selezione del personale aprono le filiali “fisiche” dove ci si potrà recare personalmente e non più come sta avvenendo adesso da remoto.

“Auguri a Randstad che ha aperto in questi giorni la filiale di San Salvo, in via Istonia, dove coloro che sono intenzionati a ricevere informazioni sulle opportunità di lavoro in Amazon possono recarsi", commenta il presidente del Consiglio comunale di San Salvo Tiziana Magnacca.

L’invito a far visita alla neo sede di Randstad San Salvo ha rappresentato l’occasione anche per fare il punto della situazione occupazionale del fullfillment center di Amazon con il dott. Marco Baggio, responsabile dello stabilimento di San Salvo.

"Abbiamo appreso con soddisfazione - spiega Magnacca - come quasi l’80% del personale oggi impiegato appartiene al nostro territorio, compreso il basso Molise, e di questo 80% la maggioranza è sansalvese".

I turn over sembrano essere contenuti mentre c’è soddisfazione per i risultati dei lavoratori e i flussi movimentati dallo stabilimento di San Salvo. "Resta aperto il nodo del miglioramento dei trasporti per il quale ci siamo raccordati con Regione Abruzzo e Regione Molise. Confidiamo in una sollecita definizione di tratte utili allo spostamento dei lavoratori sia abruzzesi che molisani e di fare unitamente al sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, il punto della situazione” conclude Magnacca.