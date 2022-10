Magnacca e la visita ad un'agenzia interinale privata, l'interrogazione dei consiglieri di minoranza

"Abbiamo provveduto a protocollare nella giornata di ieri un'interrogazione a risposta orale indirizzata al sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, in merito al comunicato stampa divulgato nella giornata del 30 settembre dall'Ufficio comunicazione del Comune di San Salvo, relativo alla "visita" del Presidente del Consiglio comunale, Tiziana Magnacca ad una agenzia interinale privata che si occupa, tra le attività in essere, anche di reclutamento e selezione del personale per il fullfillment center di Amazon come ampiamente esplicato a più riprese dal Presidente del Consiglio Magnacca".

A parlare e a renderlo noto sono i consiglieri comunali di opposizione Fabio Travaglini, Marika Bolognese, Emanuela Tascone, Antonio Boschetti e Nicola Argirò.

"Nel comunicato stampa divulgato dall'Ufficio comunicazione dell'Ente, nel quale si evincono solo ed esclusivamente le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Magnacca, la stessa - proseguono i consiglieri di opposizione - "invita" tutti "coloro che sono intenzionati a ricevere informazioni sulle opportunità di lavoro in Amazon" a recarsi presso l'agenzia interinale per una "visita".

"Alla luce di ciò e ritenendo questo altamente scorretto nei confronti delle altre agenzie interinali e, cosa ancor più grave, cela palesemente una sorta di pubblicità occulta in favore di un'azienda privata che lede gli interessi di altre aziende concorrenti, abbiamo chiesto al sindaco De Nicolis, con l'interrogazione protocollata, se era a conoscenza del fatto che l'Ufficio comunicazione avrebbe emesso tale comunicato e se era a conoscenza del contenuto dello stesso autorizzandone la divulgazione, visto tra l'altro che l'Ufficio comunicazione dipende gerarchicamente ed in via esclusiva dal Sindaco".

"Ritenendo poi che quanto accaduto può configurare l'ipotesi di peculato poiché vengono utilizzati mezzi, personale e risorse dell'Ente pubblico che di fatto avvantaggiano un privato, con l'interrogazione presentata abbiamo chiesto al sindaco se ritiene anch'Ella, vista anche la sua professione da avvocato, che possa sussistere l'ipotesi di tale reato e se non ritiene di dissociarsi dal comportamento assunto dal Presidente del Consiglio comunale per evitare di essere coinvolta in questioni che afferiscono le Agenzie per il lavoro, su cui il Comune non ha alcuna competenza".

"Quali siano gli accordi personali o politici all'interno della maggioranza, sono fatti che non ci interessano minimamente, ma certo è che simili e gravi accadimenti come quello accaduto nella giornata di ieri non troveranno mai il nostro lasciapassare e ne chiederemo sempre lumi in Consiglio comunale", concludono i consiglieri Travaglini, Bolognese, Tascone, Boschetti e Argirò.