Fronte incendi, 250 i volontari impiegati dalla Protezione Civile Arcobaleno

Altra estate ricca di interventi, seppur in lievissimo calo, per i volontari della Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo sul fronte degli incendi boschivi.

Dal 4 luglio, giorno di apertura della campagna A.I.B. in Abruzzo, l’impegno dei volontari sansalvesi è stato pressoché quotidiano nei servizi predisposti dalla Protezione Civile della Regione Abruzzo di pronta partenza, avvistamento e lotta attiva agli incendi.

Complessivamente, in poco più di due mesi e mezzi, sono stati impiegati circa 250 volontari debitamente formati ed equipaggiati. Nel corso di questi mesi sono stati numerosi gli interventi sugli incendi nei territori di San Salvo, Vasto, Cupello, Monteodorisio, Palmoli, Furci, San Buono, Castiglione Messer Marino, Schiavi di Abruzzo, Castelguidone, Bomba e Pennadomo.

Con la campagna A.I.B. ancora in atto prezioso è stato l’intervento dei volontari dell’Arcobaleno nelle Marche per l’alluvione che ha colpito alcuni comuni. Nei prossimi mesi le energie saranno focalizzate sulla formazione e per questa ragione restano aperte le iscrizioni all’associazione per l’anno 2022, per informazioni è possibile inviare una mail a pcarcobaleno@libero.it.