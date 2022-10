La prossima Luna Piena sarÃ  quella del Cacciatore

La Luna del Cacciatore o Luna di Sangue è il primo plenilunio della stagione autunnale. Splenderà nei cieli nella notte tra il 9 e il 10 ottobre e raggiungerà la sua massima brillantezza alle ore 22:55.

È una Luna che si preannuncia dal colore arancio-rossastro, almeno nelle sue prime ore, infatti sorgerà presto la sera e si mostrerà, per un po', bassa all'orizzonte: proprio questo è il motivo del suo colore. Lo strato più basso dell'atmosfera è più denso degli altri, per cui disperde più luce blu ma lascia passare più luce rossa. Se ci facciamo caso, ogni luna, piena o a falce, bassa all'orizzonte, ci apparirà di colore rossastro.

All'inizio del suo sorgere, la Luna Piena del Cacciatore apparirà di un magnifico arancio-rossastro.

Il nome dato dai nativi americani per questa Luna è "Hunter's Moon". Sta ad indicare il fatto che la prima Luna piena della stagione autunnale coincide con l'inizio della stagione della caccia: la tribù degli Algonchini, infatti, intensificava le battute di caccia proprio in questo periodo, prima dell'arrivo della stagione fredda. È lo stesso motivo per cui è chiamata anche Luna di Sangue: la caccia era facilitata poiché, dopo il raccolto, i campi si presentavano nudi e con pochi nascondigli per la selvaggina. Insieme alla Luna precedente, quella del Raccolto (vedi: https://www.terredichieti.net/notizie/attualita/287/il-10-settembre-arriva-la-luna-del-raccolto) è la luna più luminosa dell'anno.

Sguardo in su nella notte tra il 9 e il 10 ottobre! Utilizziamo un pretesto per alzare gli occhi al Cielo, per bearci dell'immensità di esso e per riprendere, ogni tanto, consapevolezza della nostra piccolezza ma anche della nostra posizione privilegiata: possiamo godere di bellezze naturali uniche nel loro genere, con un solo sguardo.