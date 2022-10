Torna a riunirsi il Consiglio comunale di San Salvo

E’ stato convocato in seduta straordinaria il Consiglio comunale per venerdì 7 ottobre 2022 alle ore 17:30 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il medesimo giorno alle ore 18:00.

Nel corso della seduta verranno trattati i seguenti argomenti:

1. Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 11 - bis del D.Lgs. n. 118/2011

2. Regolamento Consiglio Comunale - Art. 12 - Mozione a sostegno delle donne iraniane

3. Regolamento Consiglio Comunale - Art. 10 - Interrogazione del 03/10/2022 - consigliere Travaglini.

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comunesansalvo.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.