Pre e post scuola, un'indagine per capire le reali necessità delle famiglie sansalvesi

Il sindaco Emanuela De Nicolis e l'assessore alle Politiche sociali Gianmarco Travaglini comunicano, al fine di valutare l’attivazione di un servizio di pre e post scuola per i bambini che frequentano le scuole primarie del Comune di San Salvo, che l'Amministrazione comunale ha avviato un'indagine per verificare la necessità da parte dell'utenza.

"La volontà di sostenere concretamente le famiglie -è una delle priorità di questa Amministrazione, tuttavia, trattandosi di servizi extra scolastici a pagamento, occorre un numero adeguato di utenti per garantire l’attivazione ed una continuità di frequenza, in quanto, diversamente, i costi a carico dei genitori sarebbero eccessivi.

Per le ragioni esposte il servizio verrà attivato solo al raggiungimento di un “minimo” 15 adesioni per il servizio “Pre-scuola”, e un “minimo” 15 adesioni per il servizio “Post-scuola” per ogni plesso.

Il modulo di manifestazione di interesse da compilare - che si può trovare sul sito del Comune nella sezione avvisi - e restituire al Comune a mano presso il Segretariato sociale o via mail all’indirizzo politichesociali@comune.sansalvo.ch.it entro e non oltre il 21/10/2022.

Il costo sarà stabilito in caso di attivazione dei servizi in base al numero degli utenti.