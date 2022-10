Si Ã¨ concluso il Campionato motociclistico italiano di velocitÃ  della classe 600 pro

Si è appena conclusa l'ultima gara del Campionato motociclistico italiano di velocità della classe 600 Pro nel Misano World circuit Marco Simoncelli in cui, il giovanissimo pilota abruzzese di San Salvo, Agostino Di Francesco è riuscito, ancora una volta, a far emergere il talento e la determinazione che lo contraddistinguono e che lo hanno portato durante tutto il campionato a concludere sempre con ottimi piazzamenti, evidenziando una crescita costante. Domenica 2 ottobre Agostino è partito in settima posizione, riuscendo però subito a portarsi in terza, pregustando così l'effettiva possibilità di salire sul podio. La bandiera rossa purtroppo ha riportato il giovane sansalvese ai box, dove ha continuato a mantenere la concentrazione nella certezza che la gara sarebbe ripresa a breve. Dopo circa 30 minuti la gara e l'intera manifestazione sono state annullate e si è avuta la notizia di un brutto incidente che ha coinvolto almeno due motociclisti. L'attesa si è conclusa nel peggiore dei modi possibili: Agostino insieme a tutti gli altri piloti si unisce al dolore per la perdita del giovane collega Romano che purtroppo non ce l'ha fatta. Questo campionato si è dunque concluso con una disgrazia che ha addolorato tutti e che ha gettato una macchia sull'intero il mondo dei motori. Ciò che però spinge e anima l'uomo e la passione ed Agostino nonostante tutto ha già ripreso la sua preparazione atletica. E già a lavoro per preparare la nuova stagione che lo vedrà certamente raggiungere grandi traguardi appoggiato, incoraggiato e ha aiutato come sempre da tutta la sua famiglia dal suo Team "Dai che Motor" e dal suo preparatore atletico Daniele Zinni.