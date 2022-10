Sinistro stradale in Via Grasceta a San Salvo.

Lo scontro tra un furgone e una Fiat Panda. Si viaggia con una certa difficoltà a causa della presenza di un'automobile ferma a centro strada. Si attende l'arrivo delle forze dell'ordine per coordinare il traffico. Anche gli autobus sono fermi. Non sembrano esserci gravi conseguenze per le persone coinvolte.