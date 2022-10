Riciclo del vetro, impegno per una maggiore sensibilità ambientale

“Il Comune di San Salvo è sempre attento e cogliere le opportunità di ogni iniziativa che promuova l’innovazione nel rispetto dell’ambiente per la crescita sostenibile. La grande rivoluzione circolare è la nuova sfida ambientale: dai rifiuti si possono ricavare risorse per il territorio e per le nostre comunità”. Lo ha detto il sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis partecipando questa mattina, accompagnata dall’assessore all’Ambiente Tony Faga, all’incontro che si è svolto nella sala convegni della Pilkington sul tema: “Il vetro: una storia infinita” per presentare il lavoro svolto dal Consorzio nazionale per il recupero del vetro (Coreve).

Il sindaco De Nicolis ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione comunale di San Salvo per promuovere la raccolta porta a porta con l’incremento delle percentuali della differenziata tanto da essere premiato negli ultimi anni come comune riciclone.

Vetro che una volta prodotto diventa immortale, permanente, infinitamente riciclabile senza perdita di qualità.

“Da questo incontro con i vertici del Coreve abbiamo raccolto tanti spunti e utili suggerimenti – ha aggiunto il sindaco De Nicolis - per elevare i volumi della differenziata e in particolare del vetro, con le sue tante vite, con impegnate le istituzioni, le scuole e le imprese di questo territorio perché possiamo fare ancora tanto e di più”.

Tutto questo comporterà un rispetto maggiore dell’ambiente e la riduzione dei costi del servizio raccolta differenziata per le tasche dei cittadini.

Il Comune di San Salvo, direttamente o per il tramite della società che si occupa delle raccolta dei rifiuti solidi urbani, si attiverà nella verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione ai bandi messi in campo dal Coreve con Anci per contributi destinati allo sviluppo della raccolta differenziata del vetro.

Il Comune ha raccolto l’invito a partecipare a questo incontro, che ha visto la presenza dei dirigenti e di una rappresentanza di studenti delle scuole di San Salvo e Vasto, del presidente della Pilkington Italia spa Graziano Marcovecchio, con gli interventi sulla raccolta, il recupero e il riciclo nelle case e nelle imprese del consorzio Coreve del presidente Gianni Scotti, del direttore generale Roberto Saettone e della responsabile dei settori Sviluppo e comunicazione Elena Ferrari.

Nell’ultimo anno in Italia con il riciclo del vetro si sono risparmiati 412 milioni metri cubi di gas con la riduzione dell’emissione in atmosfera di 2,4 tonnellate di anidride carbonica equivalente all’inquinamento annuo prodotto da un milione e mezzo di auto con percorrenza media di 15.000 km.