Al MoliÃ¨re Bistrot Letterario Stefano Taglioli presenta "Irene e la fine delle storie"

Venerdì 14 ottobre alle ore 18:30 al Molière Bistrot Letterario di San Salvo Stefano Taglioli, ecologista e bird-whatcher, presenterà il libro "Irene e la fine delle storie. Fra balene e umani, alla fine del mondo". L'evento prevede la presentazione del romanzo con una degustazione di birre e le letture di alcuni brani del racconto di Taglioli da parte di Raffaella Zaccagna.

"Irene e la fine delle storie" è un romanzo di uomini e balene ai tempi della catastrofe climatica, epilogo dei precedenti tre romanzi dell'autore: "Il forestiero", "Il falco della regina" e "Ultimo".

L'11 settembre 2022, in qualità di coordinatore del Gruppo Fratino Vasto e in occasione dell'ultima serata del Festival Sette Capodogli organizzato dalla Nuova Libreria, Stefano Taglioli ricordò, con una menzione speciale al sindaco Luciano Lapenna, quell'evento "unico per sforzi ed impegni profusi e numero di capodogli che si riuscì a salvare."

Si tratta di ciò che accadde nel 2014:

all'alba giunse una segnalazione di 7 capodogli spiaggiati sulla spiaggia di Punta Penna. Subito i soccorsi si misero in moto e tantissimi furono i cittadini accorsi per contribuire al salvataggio. Dei 7 capodogli spiaggiati, 4 furono salvati, mentre i 3 sfortunati non sopravvissuti furono inumati con il progetto di recuperarne successivamente gli scheletri, quando la chimica della decomposizione naturale avesse fatto il suo dovere, al fine di conservarli in un museo appositamente dedicato alla sensibilizzazione sulla tematica.

Eppure, ricordò Stefano Taglioli già nel settembre di quest'anno, se trascorrerà un altro anno e mezzo sarà impossibile procedere al recupero e vano sarà stato il tentativo di sensibilizzare la comunità ad un rispetto crescente per le dinamiche ambientali marine che ci renda consapevoli del disastro ecologico che continua a protrarsi.