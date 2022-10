Conta dei danni provocati dalla Pioggia a San Salvo

La pioggia violenta di oggi pomeriggio che ha colpito San Salvo,non ha mostrato danni di rilievo per la città.

L’ufficio manutenzione, i tecnici del comune e la polizia locale hanno ispezionato le zone che presentano maggiori criticità e disagi; in maniera particolare lungo la via Montegrappa l’asfalto ha ceduto in determinati pezzi messo già in sicurezza, in via Bachelet il torrente d’acqua ha provocato un piccolo smottamento di terreno, che non ha interessato la sede stradale e hanno colto l’occasione per ripristinare, grazie all’intervento dei tecnici Sasi, dei tombini saltati.