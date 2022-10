Morì sulla Trignina dopo un tragico investimento, imputati assolti

Dopo il rinvio a giudizio disposto dal Gup dott. Fabrizio Pasquale all'udienza del 15.04.2021, im data 12.10.2022, il Tribunale di Vasto - giudice Stefania Izzi - ha emesso sentenza di assoluzione per F.S. e V.A. imputati l'uno di omicidio colposo e l'altro di omicidio stradale di Victoria Ionela Plaiu, 29enne residente a Vasto. Fatto avvenuto il giorno 11.1 1.2019 sulla Strada Statale Trignina al km 68, in territorio di Lentella.



La perizia medico legale della Procura aveva accertato la presenza di alcol nel sangue della vittima cosicché l'autista del furgone Fiat Ducato - difeso dall'Avv. Francesco Bitritto -, veniva accusato per omicidio colposo per non aver impedito alla ragazza di scendere dal veicolo in stato di ebrezza. La ragazza veniva successivamente investita da una Fiat 600, condotta da V.A., il quale, purtroppo, non ha potuto prevedere e quindi impedire l'investimento. Quest'ultimo difeso dagli avvocati Roberto Cinquina e Mario Petrunti.

“Durante l'istruttoria dibattimentale, tuttavia, è stato ampiamente dimostrato sia che non era possibile riconoscere che la ragazza era in stato di ebrezza ma, soprattutto, che il conducente del furgone, ha fatto di tutto per impedirle di scendere e trattenerla all'interno dell'abitacolo. Anche a rischio della propria vita. Il mio assistito ha sofferto moltissimo e tutt'oggi non riesce a spiegarsi le ragioni che hanno spinto la ragazza a scendere improvvisamente dal furgone. Rimane solo il dolore ed il silenzio.” F.S. veniva assolto perché il fatto non sussiste.

La Pubblica Accusa è stata rappresentata dalla dott.ssa Francesca Barbieri.