Nastro rosa in Consiglio comunale per la prevenzione del tumore al seno

All’inizio dell’odierno Consiglio comunale di San Salvo si è svolto un momento di sensibilizzazione per la campagna di prevenzione contro il tumore al seno, su iniziativa del presidente del Consiglio comunale Tiziana Magnacca, che ha visto l’adesione di tutta l’assise civica con l’adesione all’Ottobre rosa, attaccando al proprio vestito il famoso fiocco rosa a monito del messaggio di prevenzione.

Il sindaco Emanuela De Nicolis ha ringraziato il presidente Magnacca per avere ricordato l’importanza della prevenzione del tumore al seno che “deve vedere impegnati tutti i consiglieri comunali, che hanno indossato in aula il nastro rosa donato dal presidente del Consiglio comunale”. Secondo i dati aggiornati del ministero della Salute, nel 2020 sono stati diagnosticati 55.000 nuovi casi di carcinomi della mammella, ma lo screening e la diagnosi precoce permettono di identificare un numero sempre maggiore di tumori allo stadio

iniziale portando così il tasso di sopravvivenza, a 5 anni dalla diagnosi, all’88%.

Inoltre nel corso dell’odierna seduta del Consiglio il presidente Magnacca ha consegnato due volumi indispensabili per l’attività di ogni consigliere: il vademecum del Consiglio comunale di San Salvo, che contiene lo Statuto e il Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, e il Testo Unico degli Enti Locali (Tuel).

In particolare il presidente Magnacca ha ricordato che il Consiglio comunale “è il massimo organo rappresentativo ed espressione della comunità locale. E’ l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’ente locale, interprete permanente della volontà popolare” aggiungendo: “Questo vademecum va letto con grande attenzione in tutte le sue parti, per meglio comprendere le prerogative proprie di ogni consigliere comunale al fine di esercitare appieno il mandato elettorale”.