Piano Sociale Distrettuale, 'sì' unanime in Consiglio comunale

All’unanimità il Consiglio comunale di San Salvo ha approvato il Piano distrettuale 2023/2025 nell’ambito sociale 07 Vastese che “fotografa con occhi attenti i grandi disagi del territorio, al fine di offrire risposte efficaci e funzionali alle esigenze diverse del territorio nel minor tempo possibile”. E’ uno dei passaggi dell’articolato intervento del sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, nel presentare la delibera proposta per l’approvazione.

“Questo piano è lo strumento massimo di programmazione per l’erogazione delle prestazioni nel sociale – ha aggiunto il sindaco – che individua quelle che sono le priorità strategiche e gli obiettivi di servizio da realizzare. I nostri uffici delle Politiche sociali hanno fatto un buon lavoro, per un piano che ha un approccio multidimensionale e multisettoriale in ambito sociale, sanitario e scolastico garantendo un accesso universale, diffuso e trasparente”.

Il sindaco De Nicolis ha ribadito come il nuovo Piano distrettuale contribuisca ad attuare politiche di contrasto alla povertà e di inclusione come sostegno al reddito e alla genitorialità e ed “è il frutto di un lavoro di concertazione tra i comuni di Vasto, San Salvo, Lentella, Fresagrandinaria, Cupello, Casalbordino, Villalfonsina e Torino di Sangro, che ha visto per protagonisti le organizzazioni sindacali, il terzo settore, l’ambito sanitario, le associazioni di volontariato più in generale. Un lavoro molto ampio e intenso”.

Il neo presidente della Commissione alle Politiche sociali, Giancarlo Lippis, ha parlato di una vittoria e di un momento storico per il Comune e per tutto il territorio per “l’approvazione del documento che aspettavamo da tanto tempo e frutto della concertazione vera e di un’intesa partecipazione di tutti i soggetti coinvolti” ed ha ringraziato gli uffici comunali e l’assessore alle Politiche sociali di Vasto Nicola Della Gatta”.

Il presidente del Consiglio Tiziana Magnacca ha proposto che il Comune di San Salvo diventi protagonista, con il contributo di maggioranza e minoranza, “degli stati generali del sociale, perché nel corso di questa seduta è emerso come i bisogni siano in continuo cambiamento. San Salvo ha avuto, e continua ad avere una grande sensibilità per queste tematiche oltre al primato nella realizzazioni di servizi nel campo del sociale”.

L’assessore alle Politiche sociali, Gianmarco Travaglini, a conclusione dei lavori, ha evidenziato come il Comune di San Salvo abbia completato tutte le sessantanove schede del piano di intervento “non lasciando nulla a caso anche nella prospettiva che se dovessero essere disponibili nuovi finanziamenti si possa essere in grado di parteciparvi”.