Bandiera Blu 2023, percorso burocratico al via

“Abbiamo dato il via al percorso burocratico per consentire alla Città di San Salvo di fregiarsi nel 2023 della Bandiera Blu per la ventiseiesima volta. Abbiamo tutti i requisiti ma, come sempre, sono severi i criteri stabiliti dalla Fee Italia per ottenere questo riconoscimento. Siamo fiduciosi”.

Lo ha dichiarato il sindaco Emanuela De Nicolis dopo essersi confrontata con l’assessore all’Ambiente Tony Faga che , su invito della Fee Italia, si è recato a Roma con il personale dell’Ufficio Ambiente per partecipare alla riunione tecnica per l’avvio delle procedure per il riconoscimento della Bandiera Blu per l’anno 2023.