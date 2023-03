Caccia alle uova di Alice nel Paese delle Meraviglie: divertimento per tutta la famiglia al Circolo Ippico Sansalvese!

La Pasqua 2023 è al Circolo Ippico Sansalvese con Alice, il Bianconiglio, lo Stregatto, il Cappellaio Matto, la Regina di Cuori e tante, tantissime sorprese. Un programma ricco di emozioni insieme ai personaggi più amati di Alice nel Paese delle Meraviglie.

L’appuntamento sarà allietato da animazione, baby dance, sculture di palloncini, scivolo gonfiabile, lo speciale truccabimbi di Pasqua e gli immancabili cavalli della scuderia per divertire i bambini con dei brevi giri a cavallo.

L'area sarà allestita con carte da gioco giganti, che faranno da cornice al tavolo imbandito per il più famoso e stravagante tè, con a capotavola il suo ospite principale: il Cappellaio Matto.

E non poteva mancare la grande e tradizionale caccia alle uova, accompagnata dal Bianconiglio che, munito di cestino, guiderà i bambini alla ricerca delle uova, precedentemente nascoste nelle aree del parco.

Vi aspettiamo Domenica 02 Aprile ore 15:00 presso il Circolo Ippico Sansalvese in via di Montenero a San Salvo.

Per informazioni e prenotazioni: + 39 346 825 6257