La TeamService Srl sostiene l’Ospedale “San Pio” di Vasto

Seppur il contagio sembra rallentare la sua corsa, continua invece la gara di solidarietà per aiutare e sostenere le strutture sanitarie nella battaglia contro il COVID-19.

Ed è con questo spirito che la TeamService Srl di Vasto, azienda che da venticinque anni è leader nel territorio per la fornitura di soluzioni software TeamSystem ed erogazione di corsi di formazione, ha deciso di aiutare concretamente quel territorio che in questi anni le ha permesso di crescere e di andare avanti nel suo lavoro.

Gli impiegati dell’impresa hanno così deciso di autotassarsi donando un giorno di lavoro in favore dell’ospedale “San Pio da Pietrelcina” di Vasto.

L’amministratore dell’azienda, Pietro Aquilano, apprezzando la generosità dei suoi dipendenti, ha deciso di incrementare la donazione raddoppiando quanto raccolto dai propri impiegati donando il tutto al nosocomio vastese.

Un gesto concreto e fortemente sentito per aiutare chi è in prima linea nella battaglia contro il virus.