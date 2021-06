Il 5 giugno 2021, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, il Consorzio C.I.V.E.T.A. in collaborazione con la Regione Abruzzo, il Comune di Cupello e l’Università di Teramo – Master diritto dell’energia e dell’ambiente a cura del prof. Enzo Di Salvatore, organizza un evento che sarà trasmesso in diretta streaming dal titolo “Potenziamento dei servizi ambientali in Valle Cena a Cupello” a partire dalle ore 10.00 alle ore 11.45 del 05/06/2021.

Saranno aperti virtualmente i cancelli alla cittadinanza con un visita guidata all’interno degli impianti del polo tecnologico. Obiettivo dell’iniziativa, con l’intervento degli autorevoli relatori presenti, è superare pregiudizi e stereotipi, aumentare la conoscenza e la consapevolezza della cittadinanza, illustrando meccanismi e funzionamento delle attività di trattamento e gestione dei rifiuti. L’iniziativa è finalizzata anche alla presentazione del nuovo Impianto di Digestione Anaerobica e produzione di Biometano Green, che lavorando gli scarti di cucina in assenza di ossigeno, produrrà e raffinerà biometano per poi immetterlo in rete per diversi utilizzi (autotrazione, riscaldamento, produzione di energia elettrica). Guardando all’orizzonte 2030, i rifiuti costituiscono una risorsa strategica per contribuire concretamente alla decarbonizzazione, alla transizione ecologica green e all’implementazione dell’economia circolare.

PROGRAMMA:

ORE 10.00 Saluti del Commissario del C.I.V.E.T.A. ORE 10.15 Intervento Docente Diritto Urbanistico Università di Teramo

ORE 10.30 Tour virtuale negli impianti del polo tecnologico di Valle Cena ORE 10.45 Biometano e Renerwaste Cupello (intervento AD Ladurner)

ORE 11.00 Intervento Sindaco di Cupello

ORE 11.15 Intervento dirigente Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo

ORE 11.30 Intervento Presidente II° Commissione Ambiente Regione Abruzzo

ORE 11.45 Conclusioni Assessore Ambiente Energia della Regione Abruzzo Modererà l’incontro la giornalista Gioia Salvatore

L’evento sarà visibile in diretta streaming collegandosi sul profilo facebook del Comune di Cupello (https://www.facebook.com/comune.dicupello), sul profilo facebook della Regione Abruzzo e sul sito internet dell’Università di Teramo. Dato atto dei contenuti di pubblico interesse dell’evento Vi chiediamo, gentilmente, di voler ricondividere dal profilo facebook del comune di Cupello la trasmissione in streaming in modo da renderla fruibile per i Vs. lettori.

Il Commissario C.I.V.E.T.A.

Avv. Valerio De VIncentiis