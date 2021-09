APD Cupello Academy riparte con un Open Day

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Oggi, 6 settembre, presso lo stadio comunale di Cupello in Via Palmiro Togliatti la scuola calcio APD Cupello Academy riapre la propria stagione sportiva con un Open Day dove i bambini e ragazzi avranno la possibilità di divertirsi, giocare tra coetanei e non coetanei oltre a conoscere lo staff qualificato della società.

Ci saranno due appuntamenti per questo pomeriggio in base alla fascia di età:

16:00-17:00 per bambini nati dal 2012 al 2014

17:00-18:30 per i ragazzi nati dal 2009 al 2011

Maggiori informazioni si potranno avere in sede, con possibilità di iscrizioni o pre-iscrizioni tramite il link https://preiscrizioni.golee.it/a.p.d.-cupello-academy