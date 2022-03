Caro Bollette – La piattaforma che ti libera dai consumi stimati, uno strumento a difesa dei consumatori.

C'è stato un incontro con lo staff della società Liberha srl, una start-up innovativa, con sede legale a San Salvo e sede operativa a Milano, che ha sviluppato un protocollo e depositato un brevetto, che utilizza sistemi di Intelligenza artificiale (AI) e tecnologie Blockchain di tipo “permissioned” in grado di realizzare un asset digitale unico, inviolabile e immutabile nel tempo che viene messo a disposizione dei Consumatori attraverso la piattaforma della società.

Nel primo periodo dopo aver creato l’infrastruttura, il primo prototipo di applicativo è stato sviluppato dallo spinoff del dipartimento di Ingegneria Informatica dell’Università di Palermo che ha utilizzato la struttura blockchain. Successivamente sono stati integrati e re-ingegnerizzati dai tecnici e dagli sviluppatori di Liberha srl, affinchè il prototipo fosse reso fruibile per il lancio sul mercato a disposizione e difesa dei Consumatori.

Liberha ha pertanto messo a disposizione una piattaforma fruibile al seguente indirizzo internet https://app.liberha.it , un servizio di assistenza 24/24 all’indirizzo mail assistenza@liberha.it con servizi di ticketing, un video che accompagna l’utente alla registrazione ed utilizzo della piattaforma all’indirizo http://www.liberha.it/2021/11/13/come-usare-lapp-di-liberha/ .

Il Consumatore una volta registratosi può inserire ogni sua utenza con un comodo pannello. Il costo per l’utilizzo della piattaforma è di € 2,00 all’anno per utenza, con un contributo di € 2,00 (una tantum) solo per la prima registrazione.

Il sistema restituisce al Consumatore una serie di servizi che lo mettono al riparo dai consumi stimati, anche a conguaglio: se utilizzato con la frequenza di fatturazione, il sistema consente di poter far ricalcolare al proprio venditore l’effettivo costo per il prezzo di riferimento al periodo stesso di fatturazione.

All’uopo si segnala che spesso il Consumatore conguaglia i suoi consumi a fine anno con il prezzo in genere sempre più alto, mentre con l’applicazione di Liberha ciò viene completamente escluso, perché la lettura è reale e garantita dal sistema.

Per dovere di correttezza i tecnici di Liberha ci hanno documentato che anche i contatori elettronici telegestiti, da indagine eseguita dall’Autorità per l’Energia Elettrica e Sistema Idrico (ARERA), a volte falliscono la trasmissione corretta dei dati a causa di problemi tecnici https://youtu.be/8NWS09_0bnY , e pertanto i Consumatori per effetto di questo bug di sistema non hanno la garanzia di aver pagato i consumi reali con i prezzi congruenti.

Tale bug di sistema non è attribuibile a nessuno, ma è un problema di natura tecnica che si genera con qualsiasi tipo di contatore che utilizza la tecnologia PLC. Il consumatore, tramite il brevetto e il protocollo di Liberha srl, ha la garanzia dei consumi reali al 100%, grazie alla “notarizzazione” dei dati trasmessi dal consumatore stesso e resi disponibili per l’invio e la ricostruzione storica dei consumi al proprio fornitore.

Liberha ha stimato che questo bug di sistema può aver prodotto un aggravio medio di 150 euro per famiglia per il solo costo della materia prima nell’anno 2021.

La Società ha deciso che per il lancio e il testing della piattaforma, coloro che si iscriveranno e attiveranno le utenze entro il 30/04/2022, utilizzando da subito la piattaforma con il proprio venditore per la trasmissione dei propri consumi, avranno la possibilità di utilizzare la piattaforma fino al 15 Ottobre 2022 gratuitamente, successivamente, trascorso il periodo indicato, per continuare ad usufruire della piattaforma, occorrerà versare i soli € 2,00 di canone annuale. Le tariffe sono sempre IVA esclusa.