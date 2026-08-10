Capannone dismesso in fiamme nell'area artigianale di Cupello

Questa mattina si è sviluppato un incendio, all'interno di un capannone dismesso e precedentemente sottoposto a sequestro giudiziario nella zona artigianale di Cupello.

L'evento si è ultimato nell'arco di circa un'ora e mezza ed è stato domato grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vasti. Sul posto presenti e operativi i Carabinieri Forestali per i rilievi di polizia giudiziaria e gli accertamenti del caso.

"A tutela della salute e dell'incolumità pubblica - rimarca in una nota il sindaco di Cupello Graziana Di Florio -, ho immediatamente attivato i protocolli di monitoraggio con l'Arta Abruzzo e il Dipartimento di Prevenzione della Asl, al fine di valutare la qualità dell'aria nell'area interessata.

RIvolgo un fermo invito alla cittadinanza a non avvicinarsi assolutamente alla zona interessata e a evitare stazionamenti di curiosi nelle vicinanze del capannone, per consentire le operazioni di verifica e operazioni di bonifica".