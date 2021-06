'Famiglia, capolavoro di Dio', Fra Emiliano Antenucci pubblica un nuovo libro

"Famiglia, capolavoro di Dio"-Vocazione e vie di santità è l'ultimo libro (Edizioni Insieme) scritto da Fra Emiliano Antenucci, sacerdote dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, originario di Cupello, rettore del santuario della Madonna del Silenzio nella chiesa di San Francesco ad Avezzano.

"A un lustro dall'esortazione apostolica post-sinodale Amoris Laetitia, Papa Francesco dedica un ulteriore tempo di riflessione annuale alla Famiglia, in preparazione all'Incontro mondiale di Roma 2022 sul tema "L'amore familiare: vocazione e via di santità". L'Autore s'inserisce in questo cammino, che intende offrire motivi di discernimento spirituale e di testimonianza a quanti sono impegnati nel valorizzare il "capolavoro di Dio" che trova espressione con l'Incarnazione del Figlio nell'umile famiglia di Nazareth e nella Chiesa costituita come grande famiglia di Dio.

La famiglia come luogo di comunione, di educazione, di cura, di tenerezza, di silenzio, di preghiera, di perdono e di pace segna le tappe dell'itinerario (dalla prefazione di Don Fabio Maiorana)".