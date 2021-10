I piccoli allievi dell'Istituto 'Rodari' alla scoperta della Biblioteca di San Salvo

E' iniziato all’insegna della speranza il nuovo anno scolastico nell'Istituto Comprensivo Gianni Rodari.

Quella speranza che, accompagnata dal sempre entusiasmo dei docenti, vuole recuperare, con il necessario rispetto dei protocolli di sicurezza, la socializzazione, le relazioni interpersonali, la conoscenza delle risorse del territorio, realizzando nuove, interessanti esperienze didattiche e ampliando e arricchendo l’offerta formativa.

"L’apprendimento avviene attraverso l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma di relazione e di conoscenza" afferma il dirigente scolastico professor Vincenzo Parente. Ed eccoli i piccoli alunni dell'Istituto Gianni Rodari in "viaggio" verso quel luogo affascinante e fantastico che è la biiblioteca. Dai libri morbidi e da manipolare per i piccolissimi, ai coloratissimi albi illustrati con racconti, storie, filastrocche e fiabe; tutto in un ambiente, caldo, colorato e accogliente.

"Rodari diceva che - prosegue il Dirigente Scolastico - le fiabe, quelle vecchie e quelle nuove, possono contribuire ad educare la mente. Noi come scuola vogliamo trasmettere ai nostri alunni, fin da piccoli, l'amore per i libri, l'amore per il bello. Vogliamo ricominciare ad assecondare la loro voglia di esplorare e scoprire la realtà progettando attività che lo vedano protagonista nell’ambiente esterno che lo circonda".

Allora auguri di un sereno e avvincente anno scolastico a tutti I piccoli grandi alunni! Non perdete la voglia di sorridere e di imparare!