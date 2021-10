"DI DOMENICA (e di altri giorni)" di Domenico Di Stefano, presentazione con il Cardinale Menichelli

Appuntamento venerdì 29 ottobre, alle ore 18, all'Auditorium Paolo VI di via San Nicolas de Port, per la presentazione del libro “DI DOMENICA (e di altri giorni) - Una vita vita, un libro, un’ avventura", scritto dall'autore sansalvese Domenico Di Stefano.

Sarà presente il Cardinale Edoardo Menichelli, già vescovo della Diocesi di Chieti-Vasto, che ha scritto la prefazione del volume.

Parteciperanno, assieme a Di Stefano, la prof.ssa Annarosa Costantini, dirigente dell'Istituto Omnicomprensivo di San Salvo, la dott.ssa Licia Zulli, coordinatrice del Centro culturale 'Aldo Moro' ed il cav. Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara.

