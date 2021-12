"Mamma Lingua - Storie per tutti, nessuno escluso" alla Biblioteca del Centro 'Aldo Moro'

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il viaggio della valigia del progetto "MAMMA LINGUA – Storie per tutti NESSUNO escluso" continua ed è arrivato anche nella Biblioteca comunale "Felicia Bartolotta e Peppino Impastato" del Centro culturale 'Aldo Moro' di San Salvo per rimanervi fino all’11 dicembre.

Il progetto si rivolge alle famiglie e ai bambini 0-6 anni promuovendo la consapevolezza dell’importanza della lettura condivisa della narrazione e della diversità linguistica, tramite la diffusione dei libri per bambini in età prescolare nelle lingue maggiormente parlate nel nostro Paese.

"Mamma lingua. Storie per tutti, nessuno escluso" è un progetto dell' Associazione Italiana Biblioteche - AIB realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura.

"Mamma lingua" è accoglienza, integrazione, intercultura, narrazione, diversità linguistica. Il progetto, nato nel 2015, è risultato vincitore del Bando Leggimi 0-6 2019 del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. Grazie al cospicuo finanziamento, è stato possibile realizzare attività su tutto il territorio nazionale allo scopo di diffondere i principi ispiratori del progetto.

Il riconoscimento e la valorizzazione delle diverse lingue d’origine e delle diverse situazioni di bilinguismo costituiscono il modo più efficace per favorire l’apprendimento dell’italiano, i percorsi educativi dei bambini e una migliore integrazione delle famiglie straniere. Mamma Lingua rappresenta l’opportunità di valorizzare le lingue e le culture straniere attraverso la conoscenza e la diffusione del patrimonio letterario e culturale destinato all'infanzia di ciascun paese.

A supporto di una maggiore diffusione è stato individuato un presidio per ogni territorio regionale, i cui operatori sono stati formati per trasmettere le finalità del progetto. A maggiore sostegno delle attività, i presidi sono stati dotati della valigia Mamma lingua composta da circa 100 volumi scelti dalla bibliografia del progetto e selezionati tra la migliore letteratura per bambine e bambini nelle lingue ufficiali del progetto.

Il progetto, coordinato dal presidio regionale della Biblioteca "Melchiorre Dèlfico" - Teramo che ha ospitato la valigia durante la presenza del BiblioHUB a Teramo, e subito dopo è partita per un viaggio itinerante che ha toccato 10 tappe da ottobre a dicembre.

Altre informazioni su www.mammalingua.it

https://libriamoci.cepell.it/II/

Per info chiama in Biblioteca 0873/346021.