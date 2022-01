Al via la X edizione del Premio letterario 'Raffaele Artese Città di San Salvo'

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

La decima edizione del Premio letterario "Raffaele Artese Città di San Salvo" organizzato dal Lions Club San Salvo e dal Comune di San Salvo si conferma di altissimo livello per la presenza delle maggiori case editrici italiane.

"Presso la segreteria del Premio - conferma il presidente Virginio Di Pierro - gli autori stanno facendo pervenire i loro romanzi pubblicati dalle case editrici del calibro della Mondadori, Bompiani e Longanesi, oltre che da case specializzate nella narrativa. E' un buon segnale per il nostro premio che mostra vivacità e gradimento tra gli scrittori".

Intanto la giuria tecnica, che ha la responsabilità di scegliere la rosa dei candidati per la premiazione, è già al lavoro per esaminare i primi romanzi.

"E' un grande onore per San Salvo l'organizzazione del Premio perché contribuisce a far crescere la cultura e il piacere della lettura tra i nostri concittadini oltre a diventare anche un veicolo prezioso di promozione turistica per la nostra città", sottolinea Maria Travaglini, assessore alla Cultura e vice presidente del Premio".

E' fissata al 10 marzo 2022 la scadenza per la partecipazione alla decima edizione del Premio Letterario.