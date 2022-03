Pubblico attento e partecipe con Dario Rapino al Centro 'Aldo Moro'

"Un teatro gremito da un pubblico attento e partecipe, anime in ascolto, ha accolto lo scrittore abruzzese Remo Rapino, vincitore del Premio Campiello 2020, che per oltre due ore "ci ha tenuti sospesi e rapiti parlando di storie, di poesia, di vita, di storia...di umanità. I messaggi che stiamo ricevendo da chi c'era, ci dicono che c'è bisogno di momenti come questo, momenti di comunità e di possibilità".

Buona riuscita dell'evento proposto domenica sera al Centro culturale 'Aldo Moro' di San Salvo, con sotto i riflettori il libro "Cronache dalle terre di Scarciafratta" (Minimum fax) di cui autore Rapino.

"Continuiamo quindi tutti insieme questa costruzione di relazioni di valore, di opportunità - dicono i responsabili della struttura -. Grazie per la partecipazione. Grazie alla grande umanità di Remo Rapino. Grazie alle amiche dell'Associazione Culturale Sopralerighe e con le quali condivideremo ancora esperienze e storie. Grazie a Marisa D'Alfonso del Moliere Bistrot Caffè Letterario che ci accompagna sempre".

