Il Premio Letterario 'Raffaele Artese' a San Salvo si tinge di rosa

"Come ogni anno, a San Salvo, si tiene il concorso letterario “Premio Raffaele Artese” per autori e autrici al romanzo d'esordio in prima pubblicazione.

Questa è la sua decima edizione e noi ragazzi, da un anno a questa parte, siamo coinvolti come membri attivi della giuria per la selezione della narrativa giovanile.

Coordinatrice di questa giuria, quest'anno tutta al femminile, sono le prof.sse Annalisa Cespites e Sonia Vizzarri, grazie alle quali abbiamo potuto avere la preziosa opportunità di leggere i romanzi in gara, collaborando con entusiasmo per far tornare l'amore della lettura tra noi ragazzi".

A cura delle studentesse dell'Omnicomprensivo Mattioli - D'Acquisto San Salvo.