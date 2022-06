"La storia di San Salvo attraverso le monete” su cronacanumismatica.com

"Ho provato una forte emozione e nel contempo orgoglio, nel leggere in un articolo pubblicato su internet che parla dei medaglieri d’Italia, il nome di San Salvo. Lo scorso dicembre è stata aperta nel Museo civico comunale una sezione numismatica che contribuisce a ritessere la storia del territorio attraverso le monete. La collezione di monete conta più di 100 pezzi che sono state catalogate e datate nel tempo e ci raccontano di una vivacità della nostra città in epoca molto più remota a dispetto di quanti sostengono datazioni più recenti”.

Tiziana Magnacca, nell’apprendere dell’iniziativa dal sito serie di eccellenze nel campo della ricerca e della tutela del patrimonio numismatico statale. A dichiararlo il sindaco di San Salvo,, nell’apprendere dell’iniziativa dal sito cronacanumismatica.com che riferisce del workshop della Direzione generale Archeologia e Belle Arti del Ministero della Cultura che ha messo a confronto una

La mostra, ospitata presso la Porta della Terra dal titolo “La storia di San Salvo attraverso le monete”, è il risultato della collaborazione dell'Amministrazione comunale con il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara e monete ed offre una nuova tipologia di lettura della storia di San Salvo dal terzo secolo avanti Cristo al ventesimo secolo.

Questa sezione è aperta al pubblico fino a giungo il sabato dalle 17.00 alle 20.00, a cura di Parsifal società cooperativa, mentre nei mesi di luglio e agosto il giovedì e il sabato dalle 20.00 alle 23.00.

“Siamo anche orgogliosi di poter dire che la nostra città – aggiunge il sindaco Magnacca – non manca di storia e non manca, soprattutto della storia fatta di commercio, di benessere di prosperità”.

“Il nostro museo – conclude l’assessore alla Cultura Maria Travaglini – diventa ancora di più un luogo di incontro per la cultura della nostra città. Aumentiamo l'offerta culturale per i turisti e con questa collezione rinforziamo la nostra collaborazione con tutte le associazioni e con le istituzioni scolastiche per la conoscenza ulteriore della storia della nostra città attraverso queste monete che contribuiscono a creare un legame più consapevole con le tracce del passato e le radici della comunità”.