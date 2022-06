Al debutto il Circolo Letterario 'Letture in BCC'

Si è tenuto a San Salvo presso la Sala Convegni della BCC della Valle del Trigno il primo incontro letterario dal titolo “Letture in BCC” che ha portato alla nascita del Circolo letterario omonimo.

“La grande partecipazione di tanti interessati alla lettura, tra i quali anche ragazzi giovani– cosi Stefania Ciocca, Direttore della Fondazione BCC della Valle del Trigno promotrice dell’evento e del Circolo letterario - ci dimostra che nonostante i tempi difficili in cui viviamo, la lettura e ancora più in generale la Cultura resta uno dei pochi strumenti a disposizione di tutti noi per migliorare la nostra esistenza e quella della comunità. E’ necessario investire nella cultura e portare sempre più le nuove generazioni che sono il nostro futuro a fare lo stesso, questo il nostro obiettivo”.

Il circolo letterario nasce per avvicinare i libri alle persone, per rendere romanzi e racconti vivi, per capire cosa c’è dietro un libro, quali speranze, quali sogni, quante fatiche. Inoltre la lettura è utile per valorizzare l’identità e la cultura delle comunità locali. Leggere stimola riflessioni, rende più forti, arricchisce le relazioni nella nostra compagine sociale.

Referente del progetto è la prof.ssa Angela Strippoli che ieri sera ha coordinato un reading letterario in cui degli appassionati di lettura hanno letto una pagina tratta da diversi libri per raccontare che la lettura è libertà (“Il gabbiano Jonathan Livingston”), è amore e dramma (“Anna Karenina”), è storia ed impegno sociale (“Lungo petalo di Mare”), è coraggio e passione (“La lettera scarlatta”), è ironia, sogno, paura, talento (“Novecento”).

Al Circolo Letterario “Libri in BCC” è possibile aderire gratuitamente in qualunque momento. Il prossimo appuntamento è a settembre con la consegna per l'estate di leggere tutti lo stesso libro.

Per gli interessati è possibile contattare la Fondazione BCC: Tel 349 533 1055 - mail: lettureinbcc@virgilio.it