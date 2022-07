Premio Artese: sabato sera la cerimonia di premiazione della sezione Letteratura per ragazzi

Si terrà a San Salvo sabato 30 luglio, in piazza San Vitale alle ore 21:00, la cerimonia di premiazione, sezione Letteratura per ragazzi, della X edizione del Premio Letterario Raffaele Artese Città di San Salvo, promosso dal Comune di San Salvo e dal Lions Club San Salvo.

Il presidente del Premio, Virginio Di Pierro, nell’annunciare una delle serate che caratterizzano il premio letterario afferma: “Nel corso della cerimonia verrà proclamato il vincitore della sezione Letteratura per ragazzi individuato dalla giuria tecnica, poi quello indicato dalla giuria composta dagli studenti e ci sarà anche una menzione speciale".

Il vice presidente del Premio Maria Travaglini aggiunge: "I tre romanzi vincitori del Premio sono stati sottoposti al giudizio di una giuria qualificata. Parallelamente, una giuria di circa cinquanta studenti di diverse scuole secondarie, hanno letto i libri in gara e votato il loro romanzo preferito. Nel corso della manifestazione alcuni ragazzi della stessa giuria intervisteranno il loro vincitore".

Soddisfazione del sindaco Emanuela De Nicolis che sottolinea la crescita del Premio e del suo valore culturale che contribuisce a dare un’immagine positiva di San Salvo che vanta il titolo di “Città che legge”. Nel corso degli anni è cresciuto il livello di partecipazione con il coinvolgimento delle più importanti case editrici e in particolare quest’anno ha visto l’invio di 130 romanzi provenienti da tutta Italia.

Condurrà la serata Benny Bottone di Radio Capital mentre la parte musicale sarà a cura del gruppo Folk... in crescendo.

L'altra cerimonia di premiazione, per la sezione romanzieri esordienti, si terrà come da tradizione il 26 agosto in piazza San Vitale.