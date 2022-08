Premio 'Raffaele Artese'-Città di San Salvo, venerdì la cerimonia finale

Venerdì 26 agosto a San Salvo si svolgerà l’attesa proclamazione dei vincitori della X edizione del Premio Letterario “Raffaele Artese”- Città di San Salvo.

Nella centralissima Piazza San Vitale, alla presenza del sindaco Emanuela De Nicolis e del governatore Lions del Distretto 108A Francesca Ramicone alle ore 21 si terrà la cerimonia finale.

L'evento conclusivo arriva dopo una serie di manifestazioni collegate al Premio che hanno impreziosito la celebrazione del decennale.

Saranno premiati (in rigoroso ordine alfabetico):

Maurizio Germani “L’ala dell’uomo ape” Ed. Leone Editore.

Diletta Pizzicori “I nostri anni leggeri” Ed. Sperling & Kupfer.

Stefano Vicario “Il re degli stracci” Ed. La nave di Teseo.

Imma Vitelli “La guerra di Nina” Ed. Longanesi

Nel corso della cerimonia verranno proclamati i tre romanzi vincitori selezionati dalla giuria tecnica tra i 129 romanzi in concorso. Saranno proclamati, inoltre, il vincitore del premio assegnato dalla giuria popolare e il vincitore della sezione dedicata a Silvana Marcucci, membro della giuria tecnica scomparso recentemente.

“Il Premio San Salvo - afferma il presidente Virginio Di Pierro - rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello tra gli eventi culturali dell’estate sansalvese; la sua longevità e l’attenzione del pubblico e della critica lo confermano”.

Il sindaco Emanuela De Nicolis evidenzia come questi eventi “siano parte integrante di un percorso cultura, sul quale abbiamo molto puntato, fatto da un insieme di più saperi per arricchire la nostra comunità per prepararla a raccogliere le sfide del tempo”.

Il direttivo che ha lavorato per questo importante anniversario è formato da: Marianna Della Penna, Agostino Venanzio Bolognese, Silvia Daniele, Romina Palombo, Emanuele Ciuffi e dal vice presidente Maria Travaglini, attuale consigliere delegato alla Cultura che ricorda come San Salvo “sia inserita da anni nel circuito ‘Città che legge’ a dimostrazione di una crescente sensibilità alla lettura, che ci vede tutti impegnati nel promuovere iniziative che incentivino all’uso del libro come mezzo di arricchimento della conoscenza”.

In questa edizione del decennale da ricordare che il Città di San Salvo – Raffaele Artese ha preso il via nel 2012, per iniziativa dell’allora sindaco Tiziana Magnacca e del Lions Club di San Salvo, presieduto in quell’anno dall’attuale presidente Antonio Cocozzella.

Presentatore della serata sarà l’attore Fabio Fulco, saranno presenti i quattro romanzieri premiati mentre gli intermezzi musicali saranno curati dal Tetra Saxophone Quartet.