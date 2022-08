Il 26 agosto si celebra la giornata mondiale dei cani

Da oltre vent’anni il 26 agosto viene celebrata la giornata mondiale del cane da sempre definito il migliore amico dell’uomo.

Si tratta di una ricorrenza nata in America creata da Colleen Paige,esperta di animali che ha scelto questa data per ricordare e celebrare il giorno in cui adottó il suo cagnolino.

Dall’America si è diffusa in tutto il mondo ed è un’ottima occasione per onorare, non solo gli amici a quattro zampe che accompagnano noi uomini in ogni avventura, ma per sensibilizzare tutti sul tema dell’abbandono ancora troppo frequente.