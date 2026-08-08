Casalbordino inaugura la Casa Museo di Maria Cristina Sallese

Sabato 8 agosto, alle 18.30, Casalbordino in Vico I Piazza Garibaldi 14, renderÃ omaggio a una delle figure piÃ¹ rappresentative della memoria contadina abruzzese con l'inaugurazione della Casa Museo di Maria Cristina Sallese, pittrice e cantastorie che ha saputo trasformare la propria esperienza di vita in un prezioso patrimonio artistico e culturale.

Nata a Casalbordino il 25 novembre 1931, Maria Cristina Sallese ha vissuto fin da bambina la dura realtÃ della campagna, tra il lavoro nei campi e le difficoltÃ familiari. La perdita prematura della madre e il sacrificio quotidiano hanno segnato la sua esistenza, alimentando perÃ² una straordinaria sensibilitÃ che, dal 1977, ha trovato espressione nella pittura e nella poesia. Le sue opere raccontano il ciclo delle stagioni, il lavoro agricolo, le tradizioni, le feste popolari e la vita delle famiglie contadine, custodendo la memoria di un Abruzzo autentico.

La Casa Museo conserverÃ dipinti, ricordi e testimonianze che documentano il percorso umano e artistico dell'autrice, offrendo ai visitatori un viaggio nella cultura rurale del territorio. L'iniziativa rappresenta un importante momento di valorizzazione dell'identitÃ locale e del patrimonio immateriale abruzzese, restituendo alla comunitÃ un luogo capace di raccontare, attraverso colori, parole e memoria, la storia di una donna che ha fatto della propria vita un'opera d'arte. Con il patrocinio del Comune di Casalbordino.