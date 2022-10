Almanacco del giorno dopo

METEO

Buongiorno ai nostri lettori!

Nella giornata di domani 25 ottobre a San Salvo si godrà di un clima soleggiato. Tra le ore 07.00 e le 14 avremo una temperatura minima di 15°C e dalle 14.00 in poi si registrerà una temperatura massima di 28°C. Al mattino si avvertiranno dei leggeri venti con un picco massimo solare alle ore 13.00.

Temperatura molto piacevole: l'almanacco consiglia una bella passeggiata sulla costa per digerire il pranzo!

Cogliamo l'occasione di questa giornata per fare gli auguri a tutti coloro di nome DARIO/A.

COSA CI RACCONTANO LE STELLE?

Le stelle accompagnano il cammino dell'uomo sulla Terra da sempre, dandoci indicazioni e consigli giornalieri… Vediamo insieme i consigli di oggi per ogni segno zodiacale!

BILANCIA

Cari bilancia,

non capitava da molto tempo ma finalmente l'amore è di nuovo protagonista e prende le redini di questo periodo della vostra vita! Una forte caratteristica del vostro segno è il desiderio di innovazione: stanchi della routine regna la volontà di imbattersi in nuove avventure. Se la questione lavorativa non vi convince, provate con dell'altro.

LUNA CALANTE IN BILANCIA.

SCORPIONE

Cari scorpione,

ottima energia! Fase di recupero al lavoro. In amore vi impegnate a riaccendere passioni che si erano spente da un po'.

SAGITTARIO

Cari sagittario,

giornata interessante per voi! Periodo favorevole per nuovi amori e i rapporti in generale. Positività per chi ha delle cause in corso.

CAPRICORNO

Cari capricorno, complimenti!

IN ASSOLUTO IL SEGNO PIU' FORTUNATO DEL GIORNO.

Nascono nuove emozioni. Carpe Diem perchè vi potrebbero capitare nuove occasioni! Ottima intesa coni nati sotto il segno dello Scorpione.

ACQUARIO

Cari acquario,

periodo complicato anche il vostro!

Oggi non volete sentire proprio ragione: situazione complicata in amore. Sul lavoro non volete perdere tempo, restate focalizzati. Non demordete, cercate fiducia in chi vi circonda!

PESCI

cari nati sotto questo segno,

vi dò brutte notizie ma mantenete la calma, nulla che non si possa recuperare. le cose non vanno come vorreste: ci sono delle tensioni al lavoro. In amore è un periodo interessante tuttavia siete riusciti a superare i conflitti familiari.

ARIETE

Cari ariete,

restate calmi in questi giorni perchè nell'ultimo periodo avete perso la pazienza facilmente e rischiate di perdere punti importanti. In amore dovete recuperare la quiete e la tranquillità con il partner. Restate prudenti al lavoro.

TORO

Cari toro,

anche per voi questa giornata è un po' agitata. In amore vi invito a fare attenzione, a breve arriverà l'opportunità giusta. Restate concentrati.

GEMELLI

cari gemelli,

le stelle vi consigliano di parlare chiaro e capire qual è la vostra direzione. I nuovi progetti vanno un po' a rilento. Abbiate pazienza, le cose si evolveranno per il meglio.

CANCRO

cari cancro,

Sicuramente l'inizio del mese è stato complicato, tuttavia avverrà un susseguirsi di tutti gli eventi. Grandi soddisfazioni e pianeti a vostro favore. Innovazioni per chi ha concluso gli studi da poco.

LEONE

cari leone,

Fate attenzione ai malintesi. Qualche disturbo di coppia se sono presenti problemi da tempo. Sul lavoro siete particolarmente distratti. Focalizzatevi su ciò che vi interessa.

VERGINE

cari vergine,

finalmente definite i rapporti sentimentali. Le questioni lavorative promettono bene: rimboccatevi le maniche!

FRASE DEL GIORNO

"Qualsiasi cosa tu possa fare o sognare di fare,

incominciala!

l'audacia ha con sè genio, potere e magia."

Goethe