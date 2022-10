Eclissi Solare Parziale: occhi al cielo!

Oggi 25 Ottobre è prevista un eclissi solare parziale visibile dalla nostra Penisola.

L’eclissi parziale si verifica quando la Luna in fase nuova si posiziona tra la Terra e il Sole.

L’allineamento di oggi non sarà perfetto e di conseguenza una parte dell’ombra si perderà nello Spazio, il Sole sarà oscurato circa del 20%.

Sarà possibile osservarla tra le 11:00 di questa mattina e arriverà al suo massimo punto alle ore 13:15 circa.

Dunque il fenomeno si osserverá nelle migliori condizioni di visibilità dalla nostra stella, maggiormente se il cielo è sereno.

Ovviamente, come è noto, bisognerà far attenzione alla osservazione diretta del Sole per evitare danni permanenti agli occhi. E’ assolutamente da evitare l'osservazione dell'eclissi a occhio nudo per il rischio di danni alla vista. Per non avere problemi esistono sistemi di protezione o strumenti di osservazione.