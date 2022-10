L'almanacco del giorno dopo

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori,

Nella giornata di domani 26 ottobre a San Salvo vedremo poche nuvole! Bel tempo al mattino con una temperatura minima di 15°C alle ore 07.00 e leggere nubi al pomeriggio e in serata. La temperatura massima sarà di 26°C e si avvertirà alle ore 15.00.

Venti leggeri e piacevoli. Il sole sorgerà alle 07.34 e tramonterà alle 18.15. Temperatura ancora ideale per un’escursione a cavallo al tramonto oppure per una passeggiata nei boschi!

Cogliamo l’occasione per fare gli auguri a tutti coloro di nome Carlo/a!

COSA CI RACCONTANO LE STELLE?

Le stelle accompagnano il cammino dell'uomo sulla Terra da sempre, dandoci indicazioni e consigli giornalieri… Vediamo insieme i consigli di oggi per ogni segno zodiacale!

ARIETE

Cari ariete,

vi ho detto di fare attenzione! L’amore va un po’ così, soprattutto se il partner è nato sotto il segno dello Scorpione. A lavoro va abbastanza bene, quella di domani è una giornata ideale per realizzare i vostri progetti. Credete di più in voi stessi e nelle vostre capacità!

TORO

Cari nati sotto questo segno,

c’è un po’ di confusione nell’aria, siete facilmente irritabili in questo periodo, magari non è il caso di prendervela se ci sono delle incomprensioni, contante fino a 10! Preparatevi a nuove esperienze lavorative. E non siate affrettati nelle decisioni che prendete, riflettete per cortesia!

GEMELLI

Cari gemelli,

giornate davvero interessanti quelle che si prospettano per voi! La vostra energia è canalizzata sulla sensualità che vi permetterà di dare il meglio di voi. Restate vigili, qualcosa potrebbe andare come non vorreste, vi consiglio di mantenere la calma. Al lavoro riflettete bene su tutte le dinamiche prima di prendere decisioni drastiche.

CANCRO

Cari cancro,

vi vedo forti come non mai, siete dei vincenti! E’ il vostro giorno perfetto per dare il meglio di voi in amore. Siate cauti per quanto riguarda investimenti e manovre finanziarie, affidatevi a chi ne sa più di voi.

Siete in assoluto il segno più fortunato di questo giorno.

LEONE

Cari leoncini,

Restate calmi, avete un umore molto instabile, questo influisce particolarmente nel lavoro. E’ vero che in alcune giornate è il caso di prendere delle decisioni di petto, magari però per domani meditiamo prima di agire…

VERGINE

Cari vergine,

in amore le cose non vanno come avevate immaginato, prendetevi questa giornata per capire cosa non va e trovate la soluzione più adatta. Questo è l’unico modo per capire dove dirigersi. Siete in bilico anche sul lavoro, il vostro desiderio di cambiare e fare nuove cose freme in voi. Chi ha un’attività imprenditoriale propria invece è più frenato.

BILANCIA

Cari nati sotto il segno della bilancia,

per voi si prospetta un’ottima giornata, soprattutto in amore! Le cose andranno discretamente da qui al weekend, per cui avanzate proposte, approfittate di questo. Siete un vulcano di idee quindi c’è un po’ di agitazione sul lavoro. Il mio consiglio è quello di mantenere la calma per ottenere grandi cose anche in ambito professionale.

SAGITTARIO

Cari sagittario,

ottima situazione in amore! Chi sta avendo qualche difficoltà deve guardare avanti e verso il futuro con nuove aspettative e buone energie per raggiungere gli obiettivi. Non restate a guardare! Tirate su le maniche e vedete il da farsi.

CAPRICORNO

Cari capricorno,

buone notizie peri single: è il periodo adatto per trovare l’amore! Sul lavoro siete annoiati e volete dare una svolta alle vostre giornate. Sono stati molto complicati per voi i giorni precedenti per cui vi consiglio di ripartire al massimo delle vostre possibilità. Canalizzate le energie.

ACQUARIO

Carissimi acquario,

non ci siamo… è una giornata un po’ particolare quella di domani, avete tanti problemi da risolvere, avete un po’ la sensazione che stia andando tutto a rotoli, al contrario di come vi aspettate. Non create tensioni inutili in amore, provate a parlare e chiarire con il partner. Giornata pesante anche al lavoro.

PESCI

Cari pesciolini,

in amore se siete single da tempo è il momento giusto per riprovarci, potreste uscirne vittoriosi e protagonisti. Avete una grande forza anche sul lavoro. Se qualcuno vi è contro, voi continuate per la vostra strada.

SCORPIONE

Cari scorpione, potreste vivere una separazione, probabilmente sarà una nota positiva per la vostra vita, Sul lavoro sapete come agire al meglio e dare tutti voi stessi, avete le energie a vostro favore grazie alla Luna nuova proprio nel vostro segno!

CURIOSITA’: cos’è la luna nuova?

La luna nuova è chiamata anche Novilunio, è il momento in cui essa è completamente nascosta alla nostra vista, in opposizione al Plenilunio che la vede alla sua massima luminosità. Eppure, anche se nascosta, incide sui nostri ritmi!

IL CONSIGLIO DEL GIORNO:

“una cosa più ci vai… E più ti piace!”

Felice Tomeo detto Sebon