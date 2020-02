Reggio Approach, l'incontro di formazione per il Micronido di via Verdi

L'amministrazione comunale di San Salvo, nell'ambito delle iniziative rivolte ai minori, è lieta di invitare gli operatori del settore interessati, a partecipare all'incontro di formazione che si terrà sul "Reggio Approach" presso il Micronido di via Verdi.

L'incontro formativo per il personale educativo è per sabato 29 febbraio 2020 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 nel Micronido di via Verdi.

Per eventuali prenotazioni contattare Elena al 3890495149 o l'ufficio Politiche Sociali allo 0873340231.