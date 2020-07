“Rezophonic e Cristina Scabbia” in concerto a San Salvo il 7 agosto

Venerdi 7 agosto alle 21:30 San Salvo ospiterà il concerto gratuito “Rezophonic e Cristina Scabbia”. L’evento musicale, patrocinato dal Comune di San Salvo, avrà il sostegno della SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea” e del MiBACT, Ministero per i beni e le attività culturali e turismo.

Rezophonic è un super gruppo musicale e sociale italiano nato nel 2006 dal musicista ed autore Mario Riso (fondatore dei canali satellitari Rock Tv e Hip Hop Tv) a cui hanno partecipato negli anni oltre 200 artisti della scena italiana, nomi del calibro di Caparezza, Stef Burns, Roy Paci, Gabry Ponte, Enrico Ruggeri e membri di alcune band come Negramaro, Lacuna Coil, Le Vibrazioni, Bluvertigo, Verdena, Prozac+, Linea 77 e molti altri.

Cristina Scabbia è una cantante italiana, membro del gruppo Lacuna Coil e giudice di The Voice, è inserita tra le 100 migliori cantanti rock metal di tutti i tempi da Hit Parader. Con la sua band ha partecipato a tour mondiali di grande successo sia da headliner sia in collaborazione con artisti del calibro di Metallica, Iron Maiden, System Of A Down, Marilyn Manson, Motorhead, Epica, Deftones e molti altri. Inoltre negli Stati Uniti e Regno Unito, i Lacuna Coil sono stati presenti con sei album consecutivi nella top 200 della classifica Billboard, risultato mai ottenuto prima da altri artisti italiani.

Il concerto, che vedrà la presenza anche di altri artisti di caratura internazionale, si terrà venerdì 7 agosto alle ore 21.30 in piazza San Vitale a San Salvo.