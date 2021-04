Il 'Festivalino in Streaming' su Nonsolomusica Radio dedicato alla memoria di Lucia Busiello

Venerdì 9 aprile, alle ore 21:00, sulla pagina Facebook di Nonsolomusica Radio, si terrà il Festivalino in Streaming degli allievi dell’Associazione Culturale Nonsolomusica di San Salvo.

Preparati dalla cantautrice Lara Molino che ha curato anche la direzione artistica dell’evento, si esibiranno ragazzi dai 10 ai 20 anni che suoneranno brani di chitarra classica e fingerpicking, canteranno canzoni inedite e cover di canzoni italiane e internazionali; non mancheranno duetti e fantastiche sorprese come quella di Clown Crash (Francesco Zara), che sarà presente con i suoi palloncini, per la gioia di tutti i bambini.

Ospiti speciali del Festivalino, il cantautore termolese Giuseppe Mastromatteo che interpreterà la sua bellissima canzone “E te ne vai” ed il Maestro Giuseppe Di Falco, abruzzese, di Pennadomo, fisarmonicista e compositore che si sta facendo strada anche a livello internazionale e che interpreterà il suo nuovo brano “Trip”.

“Nonostante la pandemia, noi di “Nonsolomusica” non ci siamo voluti fermare - afferma Lara Molino -. Stiamo soffrendo non vedendoci in presenza, lo ammetto, ma con tanta passione e volontà, siamo riusciti a lavorare anche a distanza, sfruttando la rete. È un periodo molto difficile per tutti, anche per i giovani, i ragazzi, che vedo sempre più confusi e demotivati. Spero che questo Festivalino serva a trasmettere un po’ di speranza e a diffondere cultura”.

Il Festival sarà dedicato alla memoria di Lucia Busiello, scomparsa lo scorso 3 aprile. Lucia aveva fatto parte dell’Associazione Nonsolomusica e aveva partecipato come cantante al progetto per sole voci femminili, “Très Bien Ensemble”.